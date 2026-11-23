Het Thaise hof heeft maandag een gevangenisstraf van zes jaar voor een parlementslid van de oppositie gehalveerd. Rukchanok Srinork, parlementslid van de People's Party, kreeg die straf vanwege berichten op sociale media die werden gezien als belediging van de machtige monarchie van het land. Dat meldt persbureau Reuters.

Natthaphong Ruengpanyawut, de leider van de People's Party, vertelde maandag aan verslaggevers dat zij op borgtocht is vrijgekomen na de uitspraak van maandag. Ze blijft volhouden dat ze onschuldig is en kondigde aan het nog hogerop te zoeken en de zaak voor te leggen aan het Hooggerechtshof. "Ik zal mijn taken vervullen op een manier die past bij de waardigheid van een parlementslid", zei Srinork. "Ik zal de mensen niet teleurstellen."

Srinork is naast parlementslid een voormalig activiste die in Thailand bekendstaat als Ice. In 2023 werd zij door een lagere rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel, vanwege een bericht dat ze in 2021 op X plaatste en een ander bericht dat ze deelde. Daarmee overtrad ze de wetten rond majesteitsschennis en computercriminaliteit. Het hof sprak haar maandag vrij van het delen van het bericht. Srinork behield in afwachting van de uitkomst van haar hoger beroep haar zetel in het parlement. In februari van dit jaar werd zij herkozen.

Thailand heeft een van de strengste wetten tegen majesteitsschennis ter wereld. Voor elke keer dat de koning, de koningin, de kroonprins of de regent wordt belasterd, beledigd of bedreigd, staat een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. Volgens de non-profitorganisatie voor rechtsbijstand Thai Lawyers for Human Rights zijn tussen mei 2014 en juli 2026 in Thailand ten minste 199 mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor vermeende belediging van de monarchie.