Paul Bettany dacht dat hij ontslagen was na filmdood in 2018

Paul Bettany dacht nadat zijn personage Vision in de film Avengers: Infinity War uit 2018 was gestorven, dat hij door filmstudio Marvel was ontslagen. Niets bleek echter minder waar, vertelt de acteur tegen het Amerikaanse tijdschrift People.

"Ik dacht dat ik was ontslagen na Infinity War", stelt de 55-jarige Brit. Hij vertelt dat hij op kantoor in Londen bij Marvelbaas Kevin Feige kwam om, zoals hij dacht, zijn afscheidsgesprek te houden. "Ik keek iedereen aan en zei: 'Het was geweldig. Ik wil niet dat iemand zich rot voelt. Het was mooi, bedankt. Jullie zijn toppers.' Maar toen dachten zij dat ik stopte en zei ik: 'Nee, jullie ontslaan mij toch?' Maar toen kwamen zij met het idee voor een tv-serie, terwijl ik dacht dat ik ontslagen was."

De tv-serie in kwestie werd WandaVision, die in 2021 op Disney+ te zien was. In oktober keert Bettany opnieuw terug op Disney+ als Vision in zijn eigen serie VisionQuest.