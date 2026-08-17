Hockeyster Burg dacht niet te veel na en scoorde op intuïtie

AMSTELVEEN (ANP) - Met twee doelpunten had Joosje Burg een groot aandeel in de 4-2-zege van de Nederlandse hockeysters op Australië op het WK. De 29-jarige hockeyster was blij dat ze op intuïtie haar eerste WK-goal (2-0) kon maken.

"In het eerste kwart had ik een voorzet met de backhand en die raakte ik verkeerd en toen baalde ik", vertelde Burg. "Ik kwam op de bank en mopperde: maak toch je eigen keuzes. Dan gaat het vaak op intuïtie het beste. Ik zag over mijn schouder een gaatje en ik schoot. Ik heb bij die goal niet nagedacht."

De aanvalster vertelde ook dat er tegen Australië meer ruimte kwam dan in de eerste wedstrijd tegen Chili. "Dit was een heel andere partij. De goal die ik maak, die ruimte kreeg je tegen Chili niet. Dan stonden meteen drie verdedigsters om je heen. Tegen Australië konden we wat meer ballen afpakken in de as en vervolgens hockeyen zoals we kunnen hockeyen. Maar ik denk dat we nog steeds meer in het toernooi kunnen groeien."