Paul de Leeuw presenteert eerste podcastserie van Efteling

Paul de Leeuw presenteert de eerste podcastserie van de Efteling, die op 10 juni van start gaat. Dat heeft het attractiepark in Kaatsheuvel zondag gemeld, tijdens de viering van de 74e verjaardag. In Het Geheim van de Efteling praat De Leeuw samen met ontwerpers, makers en experts over het park.

In zeven afleveringen komen verschillende onderwerpen aan bod. De serie begint bij de oorsprong van de Efteling en de opening van het Sprookjesbos 74 jaar geleden. Vervolgens wordt er gesproken over de ontwikkeling van het bos, herinneringen die mensen aan sprookjes koesteren en de toekomst van het Sprookjesbos.

"Net als voor velen, is de Efteling voor mij een plek van samenzijn en herinneringen maken", stelt De Leeuw. "Het is enorm leuk en inspirerend om zoveel nieuwe dingen te leren over het Sprookjesbos. Alles wat ik nu weet, geeft voor mij iets extra's als ik nu in het park rondloop."

Het Geheim van de Efteling is vanaf 10 juni te beluisteren en bekijken via verschillende podcastapps en YouTube. Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering.