Gastland Mexico zet goede serie richting WK voort met oefenzege

PASADENA (ANP) - De voetballers van Mexico hebben hun ongeslagen reeks in oefenduels richting het WK voortgezet met een overwinning op Australië. Het gastland, dat het mondiale toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada organiseert, won het duel in Californië met 1-0.

Johan Vázquez tekende na een klein halfuur met een kopbal voor de enige treffer in de Rose Bowl in Pasadena, een voorstad van Los Angeles. Jordan Bos stond in de basis bij Australië. De Feyenoorder werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Mexico, dat vorig weekend met 2-0 van Ghana won, is nog ongeslagen in 2026. De ploeg van bondscoach Javier Aguirre won vijf van de zeven oefenduels en speelde gelijk tegen België en Portugal.

Het gastland speelt de eerste wedstrijd van het WK op 11 juni tegen Zuid-Afrika in Mexico-Stad, waarna groepsduels met Zuid-Korea en Tsjechië volgen. Australië treft achtereenvolgens Turkije, de Verenigde Staten en Paraguay.