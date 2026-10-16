Paul de Leeuw voegt zich bij de line-up van Qmusic Foute Party, maakte de radiozender vrijdag bekend. Het feest vindt volgend jaar op zaterdag 19 juni plaats in GelreDome in Arnhem.

"Met de toevoeging van Paul de Leeuw haalt de zender een van de meest geliefde sfeermakers van Nederland naar Arnhem", aldus het radiostation in de aankondiging. "Zo staat onder andere zijn hit Vlieg Met Me Mee garant voor een ultiem meezingmoment."

Eerder deze week werd bekend dat onder anderen Snollebollekes, Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Ch!pz, Robert van Hemert, T-Spoon en Rutger van Barneveld op het Arnhemse podium staan. De kaartverkoop is vrijdag begonnen.