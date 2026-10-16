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Taxatiedag in het Nederlands Tegelmuseum

16 okt , 10:12Kunst en Cultuur
B_Museum_14_Taxatiedag
Nederlands Tegelmuseum
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Zaterdag 17 oktober, 13.00–17.00 uur
Otterlo – Het Nederlands Tegelmuseum ontvangt regelmatig vragen over de waardebepaling van antieke tegels en aardewerk. Daarom is taxateur Mark van Veen tweemaal per jaar in het museum aanwezig om deze objecten deskundig te taxeren.
De taxatie is kosteloos. Bezoekers betalen uitsluitend de reguliere entreeprijs van het museum.
Meer informatie: https://nederlandstegelmuseum.nl/over-ons/agenda/taxatiedag
Iedere bezoeker mag twee stukken aardewerk of tegels meenemen. Taxatiedagen zijn leerzaam en spannend. Er is altijd kans dat een stuk aardewerk iets uitzonderlijks blijkt te zijn.
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