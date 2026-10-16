Zaterdag 17 oktober, 13.00–17.00 uur

Otterlo – Het Nederlands Tegelmuseum ontvangt regelmatig vragen over de waardebepaling van antieke tegels en aardewerk. Daarom is taxateur Mark van Veen tweemaal per jaar in het museum aanwezig om deze objecten deskundig te taxeren.

De taxatie is kosteloos. Bezoekers betalen uitsluitend de reguliere entreeprijs van het museum.

Iedere bezoeker mag twee stukken aardewerk of tegels meenemen. Taxatiedagen zijn leerzaam en spannend. Er is altijd kans dat een stuk aardewerk iets uitzonderlijks blijkt te zijn.