Zaterdag 17 oktober, 13.00–17.00 uur
Otterlo – Het Nederlands Tegelmuseum ontvangt regelmatig vragen
over de waardebepaling van antieke tegels en aardewerk. Daarom is taxateur Mark
van Veen tweemaal per jaar in het museum aanwezig om deze objecten deskundig te
taxeren.
De taxatie is kosteloos. Bezoekers betalen uitsluitend de reguliere
entreeprijs van het museum.
Iedere bezoeker mag twee stukken aardewerk of tegels meenemen. Taxatiedagen zijn leerzaam en spannend. Er is altijd kans dat een stuk aardewerk iets uitzonderlijks blijkt te zijn.