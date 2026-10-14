Paul de Leeuw is een zoektocht gestart naar stellen die elkaar het jawoord willen geven tijdens zijn concertreeks Paul & Meer Vrienden. Dat maakte de zanger woensdag bekend.

"Ik heb het gezien tijdens het concert van Bad Bunny", legt De Leeuw uit in een video die hij plaatste op sociale media. "Ik dacht dat is misschien een leuk idee om te doen tijdens de concerten in Ahoy." De zanger staat op 26, 27 en 28 maart 2027 in de Rotterdamse concertzaal.

Voor de geselecteerde stellen die elkaar het jawoord hebben gegeven, zingt De Leeuw het nummer Ik heb je lief. Ook stellen die al getrouwd zijn en opnieuw willen 'trouwen', mogen zich aanmelden.

De Leeuw viert met Paul & Meer Vrienden komend jaar zijn 65e verjaardag. Tijdens de concertreeks staat hij op het podium met onder meer Simone Kleinsma, Cor Bakker, Jan Smit, Douwe Bob, Richard Groenendijk en Claudia de Breij.