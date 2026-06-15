Paul Haenen 'enorm geschrokken' van overlijden Schippers

Paul Haenen is "enorm geschrokken" van het overlijden van zijn collega en vriend Wim T. Schippers. "Totaal onverwachts voor mij", vertelt de cabaretier, die de programmamaker en kunstenaar eind vorige maand nog heeft gezien tijdens een etentje. "Hij zag er goed uit. Onbegrijpelijk", deelt Haenen ontdaan met het ANP. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd, werd maandag bekendgemaakt.

Haenen en Schippers, die samen de stemmen van Bert en Ernie uit Sesamstraat inspraken, kenden elkaar meer dan vijftig jaar. "We hebben ontzettend veel samen gedaan. Ook persoonlijk kende ik hem goed", aldus Haenen. Zo ervoer Haenen onder meer zijn "ontregelende" gevoel voor humor, wat volgens hem vaak in komische situaties resulteerde. "Hij was altijd opgewekt en zo ontzettend geniaal."

De 80-jarige komiek bewonderde Schippers naar eigen zeggen als puber al, toen hij te zien was in het door hem bedachte VPRO-programma Hoepla. "Heel vernieuwend", stelt hij. Daarnaast roemt hij Schippers om zijn "vakmanschap, complete bevlogenheid, zijn passie voor televisie en kunst". Ook was Schippers volgens zijn collega "een ontzettend perfectionist". Zo zorgde de artiest er zelfs voor dat zijn beroemde kunstwerk de Pindakaasvloer, bestaande uit ruim 1100 liter pindakaas, "helemaal egaal was".

Begin dit jaar werden Schippers en Haenen herenigd als Bert en Ernie toen zij Sesamstraat-afleveringen voor Netflix inspraken. Voor beide heren was het bijzonder omdat ze weer samen in de studio mochten zitten, waar ze voorheen ieder op andere dagen hun deel moesten inspreken. "Nu zaten we voor het eerst weer samen: Wim 83, ik 79, we zijn de oudste Bert en Ernie ter wereld", vertelde Haenen destijds. De stemacteur beschouwt de opnames nu, na het overlijden van Schippers, als een hoogtepunt.