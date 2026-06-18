Paul Haenen herdenkt Schippers met overlijdensadvertentie

Paul Haenen heeft met een overlijdensadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van zijn goede vriend en collega Wim T. Schippers, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. Dat heeft een woordvoerder desgevraagd laten weten aan het ANP.

Haenen, die samen met Schippers jarenlang de stemmen van Bert en Ernie insprak in de Nederlandse versie van Sesamstraat, verwijst in de advertentie naar de geliefde personages. "Lieve Ernie", schrijft hij. "Je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn. Je vriendje Bert."

Een woordvoerder van Haenen laat weten dat de acteur en cabaretier de advertentie op eigen initiatief heeft geplaatst, omdat hij zich geroepen voelde stil te staan bij het overlijden van Schippers.

Naast stemacteur voor Sesamstraat-personages was Schippers ook kunstenaar en programmamaker. Hij verwierf bekendheid met televisieprogramma's als de Fred Haché Show en Hoepla.