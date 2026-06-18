Koning Frederik aan de slag in graafmachine op Deense bouwplaats

Koning Frederik heeft ervaren hoe het is om een graafmachine te bedienen. De Deense koning mocht woensdag op het kunstmatige schiereiland Lynetteholm in Kopenhagen de laatste schep stenen en grind verplaatsen. Daarmee was de bouw van de omheiding op het schiereiland symbolisch afgerond.

Voor het bezoek aan het schiereiland had Frederik een oranje veiligheidshesje en stevige werkschoenen aangetrokken. Op zijn hoofd droeg hij een blauwe helm. Een van de graafmachinebedienden legde de koning uit hoe de machine werkte, voordat die zelf achter de pook ging zitten.

Het schiereiland Lynetteholm vormt een van de veertien onderdelen van een plan waarmee de kust van Kopenhagen beschermd wordt tegen stormvloeden. Het gebied aan de kust wordt naar verwachting in 2029 voor het publiek opengesteld, meldt het Deense hof.