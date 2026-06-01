Paul McCartney ziet optredens waarbij het gebruik van telefoons wordt verboden als een groot succes. De voormalige Beatle liet in een interview met entertainmentblad NME weten dat het telefoonverbod zijn shows in het Fonda Theatre in Los Angeles "echt speciaal" maakte.

De 83-jarige zanger keerde na een lange afwezigheid in maart terug op het podium. "Het was net een ouderwets optreden, zoals iedereen vroeger speelde. Het was echt bijzonder", blikt hij terug.

Volgens McCartney leven concertbezoekers vanwege hun telefoons veel minder in het moment. "Ze houden gewoon hun telefoon omhoog en kijken het thuis wel."

Naast McCartney hebben in het verleden ook onder andere Bob Dylan, Madonna en Adele een telefoonverbod ingelast. Bezoekers worden dan verzocht hun telefoons op te bergen in een speciaal hoesje.