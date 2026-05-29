Paul McCartney brengt nieuw album The Boys of Dungeon Lane uit

Paul McCartney heeft vrijdag zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane uitgebracht. Het is het eerste soloalbum van de voormalige Beatle in ruim vijf jaar.

De 83-jarige McCartney noemt zijn negentiende album zijn meest persoonlijke plaat tot nu toe. Op The Boys of Dungeon Lane blikt hij terug op zijn jeugd in Liverpool, nog voordat hij wereldberoemd werd met The Beatles.

Op het album staat ook het nummer Home to Us, een duet met Ringo Starr. Het is de eerste keer dat de twee overgebleven Beatles samen een officieel duet uitbrengen.

Eerder dit jaar bracht McCartney al de singles Days We Left Behind en Home to Us uit.