Paul McCartney heeft zijn record in de Britse albumhitlijst aangescherpt. De Britse muzikant staat met zijn nieuwste soloalbum The Boys of Dungeon Lane op de eerste plaats en dat is de 24e keer in zijn loopbaan, meldt samensteller Official Charts Company.

De 83-jarige McCartney scoorde vijftien nummer 1-albums als lid van The Beatles. Twee keer was hij lijstaanvoerder met zijn band Wings en zes keer als soloartiest. Zijn laatste topnotering was samen met zijn vrouw Linda McCartney.

In een reactie bedankte de zanger zijn team. "Mijn team en alle mensen die hebben meegewerkt, dus dank aan hen allemaal. En dank aan iedereen die het heeft gekocht."

De leiding van de Official Charts Company prijst de "ongelooflijke prestatie" van de zanger. "Zijn plek als succesvolste albumartiest in de geschiedenis van de officiële hitlijsten is volkomen verdiend. In zeven decennia heeft de muziek van Paul steeds nieuwe generaties fans weten te bereiken, en deze nieuwste mijlpaal is een bewijs van zijn buitengewone carrière."