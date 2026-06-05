Koning Charles is "diep geschokt" door de helikoptercrash waarbij deze week drie militairen om het leven kwamen. Dat zei de Britse vorst vrijdag tijdens een militaire ceremonie op Windsor Castle.

"Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om stil te staan bij het grote verdriet van de crash van een Royal Navy-helikopter op woensdag", zei Charles volgens Britse media tijdens zijn toespraak. "Als voormalig helikopterpiloot bij het 845 Naval Air Squadron was ik diep geschokt toen ik dit zeer tragische nieuws hoorde. Onze gedachten en ons diepste medeleven gaan uit naar de families, vrienden en collega's van de betrokkenen."

De ceremonie stond in het teken van de nieuwe vaandels voor enkele commando-eenheden van de marine. Charles reikte de banieren uit en werd daarmee de eerste koning in de geschiedenis die dat deed in zijn erefunctie als kapitein-generaal van de Royal Marines.

Prins Philip was 25 jaar geleden de laatste die nieuwe vaandels uitreikte aan de Royal Marines. De vader van Charles was bijna 65 jaar kapitein-generaal voordat hij het stokje doorgaf aan zijn kleinzoon prins Harry. De ceremoniële functie belandde uiteindelijk bij Charles, nadat zijn zoon Harry zich had teruggetrokken uit zijn koninklijke functies.