Paul Mescal, Kneecap en Nobelprijswinnaars steunen Sally Rooney

Tientallen grote namen uit de internationale cultuurwereld hebben woensdag een brief gepubliceerd waarin ze steun betuigen aan de Ierse schrijfster Sally Rooney. Haar uitgever besloot haar boeken niet meer te verkopen in het Verenigd Koninkrijk, omdat zij steun heeft betuigd aan Palestine Action, een actiegroep die in het VK staat aangemerkt als een terroristische organisatie.

De brief is ondertekend door onder anderen bekende acteurs Paul Mescal en Jessie Buckley, regisseur Jonathan Glazer, de Noord-Ierse band Kneecap en drie schrijvers die een Nobelprijs hebben gewonnen: JM Coetzee, Anne Carson en Annie Ernaux. Tot de ondertekenaars behoren ook veel acteurs uit de populaire Britse serie Normal People, die op het boek van Rooney is gebaseerd.

Zij spreken in de brief van censuur en zeggen dat Rooney geen terrorist is. "Haar boeken moeten door het publiek kunnen worden gelezen", schrijven de ondertekenaars, die de brief hebben gepubliceerd in The New Statesman. "Dat ze niet worden verkocht, op basis van slecht bedachte draconische anti-terrorismewetgeving, is een aantasting van het recht op vrijheid van meningsuiting." Zij roepen de Britse regering op iets aan de boycot van Rooney te doen.

Rooney zei eerder met de opbrengsten van haar boekverkoop de groep Palestine Action te steunen, iets wat op grond van diezelfde wetgeving niet mag vanwege het verbod.