Jake Paul zet een punt achter zijn bokscarrière als hij op kerstavond verliest van Cédric Doumbé. Dat stelt de bekende Amerikaanse influencer en verloofde van schaatsster Jutta Leerdam in een video op sociale media. Daarin gaat hij in op het gevecht op 24 december in Dubai.

De 29-jarige Paul durfde het vorig jaar december aan om tegen de Britse oud-wereldkampioen bij de zwaargewichten Anthony Joshua te boksen. De Amerikaan ging knock-out in de zesde ronde en brak zijn kaak op meerdere plekken.

"Dit is een gevaarlijk gevecht", zegt Paul in de video over de komende confrontatie met de Kameroens-Franse Doumbé. "Cédric heeft zijn hele carrière tegen 'killers' gevochten. Hij is tweevoudig wereldkampioen kickboksen en voor niemand bang. Als hij wint, hang ik mijn bokshandschoenen aan de wilgen en stop ik ermee. Maar als hij verliest, dan is de man die zichzelf 'De Beste' noemt, in elkaar geslagen door een youtuber met een kaak van titanium."