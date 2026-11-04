Phoebe Waller-Bridge heeft een nieuw appartementje in Londen gekocht en stelt dat gratis beschikbaar aan beginnende schrijvers. De actie is onderdeel van het initiatief Writers' Block, meldt ITV News. Hiermee kunnen schrijvers die aan het begin van hun carrière staan en een minderbedeelde achtergrond hebben, makkelijker aan een woning komen en zich beter richten op hun werk.

Schrijvers kunnen het appartement van Waller-Bridge, bekend als schrijfster en actrice van de serie Fleabag, zonder huur betrekken en hoeven alleen rekeningen te betalen. De organisatie noemt het een "gulle financiële bijdrage" aan het initiatief.

Jack Thorne, medebedenker van de serie Adolescence en scenarist van het theaterstuk Harry Potter and the Cursed Child, doet ook mee aan het initiatief. Hij zegt in een verklaring geluk te hebben gehad dat zijn broer hem in huis liet wonen, voordat hij zijn eigen plek kon krijgen. "Voor veel schrijvers zorgt de noodzaak van een dak boven hun hoofd hebben ervoor dat schrijven onmogelijk is. Daarom is dit initiatief zo belangrijk. Als we willen dat er verhalen worden verteld over onze ingewikkelde wereld, dan hebben we schrijvers met alle achtergronden nodig die deze verhalen opschrijven."