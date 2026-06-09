Paus Leo XIV heeft ontmoeting met Bad Bunny in Madrid

Paus Leo XIV heeft in Madrid een ontmoeting gehad met zanger Bad Bunny. Dat meldt de Spaanse publieke omroep RTVE. Het Vaticaan heeft de ontmoeting later bevestigd.

De ontmoeting vond maandag plaats tijdens het bezoek van de paus aan Spanje. Bad Bunny verblijft momenteel in Madrid voor een reeks concerten in het kader van zijn Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Volgens RTVE werd al langer gespeculeerd over een ontmoeting tussen de paus en de Puerto Ricaanse artiest. De zanger zou zich hebben laten vergezellen door familieleden. Van de bijeenkomst zijn vooralsnog geen officiële foto's vrijgegeven.

De ontmoeting maakte deel uit van een reeks privégesprekken die de paus tijdens zijn verblijf in Madrid voerde.