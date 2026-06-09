Prinses Amalia heeft dinsdagavond tijdens het staatsbanket een nieuwe jurk gedragen. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima verscheen in een lichtblauwe jurk van de Australische ontwerpster Rachel Gilbert, meldt modekenner Josine Droogendijk op haar website Modekoningin Máxima.

Bij de jurk droeg Amalia het diamanten huwelijksdiadeem van koningin Máxima. Het is volgens Droogendijk de derde keer dat de prinses met het diadeem wordt gezien.

Koningin Máxima koos voor een avondjurk van Jan Taminiau, waarvan de motieven zijn geïnspireerd op de Japanse Zaal van Paleis Huis ten Bosch. Daarbij combineerde de koningin het grote saffieren diadeem.