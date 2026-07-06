Penélope Cruz maakt zich vaker zorgen om haar gezondheid nadat artsen vorig jaar vermoedden dat zij een hersenaneurysma had. Dat vertelde de actrice in een interview met Porter magazine.

"Ik heb al vaker zulke angstige momenten meegemaakt", blikte de 52-jarige Cruz terug. Op het filmfestival van Cannes liet de actrice eerder dit jaar weten dat ze dacht dood te gaan na een vermoed aneurysma. "Gelukkig ben ik in orde", laat ze nu weten.

"Het was loos alarm, maar ik maak me wel zorgen over mijn gezondheid en hoe goed ik voor mezelf zorg", aldus de actrice. Cruz vertelt dat ze is gestopt met drinken en dat ze ook niet rookt. "Ik ga eigenlijk nooit naar feestjes. Zonder gezondheid hebben we niets."