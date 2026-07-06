RIO DE JANEIRO (ANP) - De Braziliaanse voetbalbond (CBF) heeft het maandag opgenomen voor de Braziliaanse scheidsrechter Raphaël Claus, die de Amerikaan Folarin Balogun rood gaf in de WK-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Hij deed dat na ingrijpen van de VAR, die zag dat de aanvaller op het onderbeen van Tarik Muharemović was gaan staan.

President Donald Trump had over de rode kaart contact met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De FIFA besloot de automatische schorsing van één wedstrijd die volgt na een rode kaart om te zetten in een voorwaardelijke straf. Daardoor kan Balogun meespelen in de achtste finales tegen België.

Trump prees maandag het besluit van de FIFA en trok de integriteit van de Braziliaan in twijfel. Hij zei dat Claus "een beetje verdacht is, als je naar zijn verleden kijkt". Over de rode kaart zei de president dat Claus "een besluit nam dat niemand kon geloven".

"De CBF weerlegt elke insinuatie die twijfel zaait over de integriteit van Raphaël Claus, die een voorbeeldige professional is", zo reageerde de Braziliaanse bond. "Er is niets in zijn verleden dat reden is voor verdachtmaking."