Anne Hathaway is bevallen van haar derde kind, schrijven Amerikaanse entertainmentbladen. Volgens People hebben bronnen bevestigd dat de actrice opnieuw moeder is geworden. TMZ deelt foto's van Hathaway met haar baby op straat.

De 44-jarige actrice maakte in juni met een video op Instagram bekend dat ze in verwachting was. In de maanden daarna verscheen ze regelmatig met haar babybuik op rode lopers tijdens promotietours van films waar ze in speelt, zoals The Odyssey en The End of Oak Street.

Hathaway en haar man Adam Shulman waren al ouders van de 10-jarige Jonathan en Jack van 6. Het stel is sinds 2012 getrouwd.