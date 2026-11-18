De Deense koningin Mary heeft dinsdagavond een voetbalwedstrijd bijgewoond met drie van haar kinderen. Samen met kroonprins Christian, prins Vincent en prinses Josephine bezocht ze de Nations League-wedstrijd tussen Denemarken en Noorwegen in het Parken-stadion in Kopenhagen.

Het Deense hof deelde een foto op Instagram waarop het viertal op de tribune te zien is. "Kom op, Denemarken", schreef het paleis in het bericht. De aanwezigheid van het koninklijke gezelschap mocht echter niet baten. De wedstrijd eindigde in een 2-3-nederlaag voor Denemarken.

Voor de wedstrijd vroeg een journalist Mary naar de gezondheid van haar schoonmoeder, koningin Margrethe. "Het gaat goed met haar", antwoordde de vrouw van koning Frederik. Dinsdag meldde het hof dat de 86-jarige Margrethe haar plannen had veranderd vanwege een beginnende keelontsteking.