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People: Millie Bobby Brown adopteert tweede kind

17 sep , 18:24Entertainment
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Millie Bobby Brown is opnieuw moeder geworden. De actrice en haar man Jake Bongiovi hebben een tweede kindje geadopteerd, meldt People op basis van een bron.
De 22-jarige Brown hintte vorige week al op een groter gezin toen ze een video op Instagram deelde waarin ze met haar dochter in de armen loopt. Bongiovi (24), zoon van zanger Jon Bon Jovi, liep ernaast met een draagzak.
Vorig jaar maakte Brown bekend dat zij en Bongiovi een dochter via adoptie hadden verwelkomd. "We zijn door het dolle heen om aan dit prachtige volgende hoofdstuk van het ouderschap te beginnen", schreef ze in augustus 2025.
Woordvoerders van Brown en Bongiovi hebben de komst van de nieuwe baby nog niet bevestigd tegenover Amerikaanse media.
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