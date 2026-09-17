Jordaans koningspaar warm onthaald door Macron

Koning Abdullah van Jordanië en zijn vrouw koningin Rania hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte. Het koningspaar, dat goede banden heeft met de Fransen, werd warm onthaald in het Élysée-paleis in Parijs, de residentie van de Franse president.

Op beelden is te zien dat Abdullah en Macron, die elkaar door de jaren heen veel hebben ontmoet, bij aankomst elkaar een dikke knuffel geven. Bij vertrek volgde eenzelfde ritueel en ook was duidelijk dat Rania en Brigitte het goed met elkaar kunnen vinden. "Het is altijd fijn om jullie te zien", zei de koningin tegen de presidentsvrouw.

Abdullah was niet alleen voor een beleefdheidsbezoek naar Parijs gekomen. Samen met Macron had hij ook een ontmoeting met president Joseph Aoun van Libanon om te praten over internationale steun voor het Libanese leger.