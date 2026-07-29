People: Nick Reiner gestraft om vijandig gedrag in gevangenis

Nick Reiner, de zoon van de vermoorde regisseur Rob Reiner, zou zijn gestraft vanwege "extreem vijandig" gedrag in de gevangenis. Dat meldt een anonieme bron aan entertainmentblad People. Reiner zou zich hebben misdragen toen hij na het douchen langer dan verwacht op een bewaker moest wachten die hem naar zijn cel zou begeleiden.

"Hij was recalcitrant, extreem vijandig, veroorzaakte verbale overlast, weigerde zich aan de regels te houden en luisterde naar geen enkel bevel", aldus de bron. "Hij was aan het schreeuwen, gillen, hij was respectloos en riep veel scheldwoorden."

De bewakers zouden vertraagd zijn door een noodgeval ergens anders in de gevangenis. Vervolgens zouden drie bewakers naar Reiner toe zijn gekomen. Er was echter geen sprake van een fysieke confrontatie, aldus de bron.

Reiner zit vast sinds december 2025. Hij wordt verdacht van de moord op zijn ouders. In de gevangenis verblijft Reiner op de psychiatrische afdeling.