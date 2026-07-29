Oud-international Janssen vervolgt voetbalcarrière in Amerika

PORTLAND (ANP) - Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn voetbalcarrière bij het Amerikaanse Portland Timbers in de Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp FC en tekent een contract voor twee jaar bij de club uit de staat Oregon.

"We zijn blij dat we een speler met de kwaliteiten van Vincent kunnen toevoegen aan de selectie", zei directeur Ned Grabavoy op de clubsite. "Zijn ervaring en scorend vermogen zijn van grote waarde voor onze huidige groep en we verwachten dat hij een belangrijke rol binnen het team zal spelen. We kijken ernaar uit om Vincent en zijn gezin te verwelkomen in Rose City en hopen dat hij snel inzetbaar zal zijn."

Janssen speelde in Nederland voor Almere City en AZ, waarna hij voor Tottenham Hotspur, Fenerbahçe en het Mexicaanse Monterrey uitkwam. Hij speelde daarna vier jaar voor Antwerp. De spits maakte zeven doelpunten in 22 wedstrijden voor Oranje.