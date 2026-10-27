People roept The Pitt-acteur Noah Wyle uit tot meest sexy man

Het Amerikaanse tijdschrift People heeft acteur Noah Wyle uitgeroepen tot de meest sexy man. De acteur volgt daarmee Jonathan Bailey op, die vorig jaar de titel kreeg.

De 55-jarige Wyle, bekend van zijn rol in ziekenhuisseries als The Pitt en ER, kon het zelf niet geloven. "Ik dacht dat het een grap was. Ik had in geen miljoen jaar gedacht dat mij zo'n eer te beurt zou vallen", reageerde de acteur. "Ik zal ongetwijfeld de nodige plagerijen van vrienden en familie over me heen krijgen", zegt hij verder.

Wyle werd aanvankelijk bekend als John Carter in de serie ER. Sinds 2025 schittert hij in de HBO-serie The Pitt. Voor die serie won hij onlangs twee Emmy's.

De Sexiest Man Alive wordt sinds 1985 door People gekozen uit de entertainmentindustrie. In het verleden ging de titel ook naar onder anderen Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend en Idris Elba.