Vrijspraak voor fatale explosie drugslab Schammenkamp Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft Jalal O. (37) dinsdag vrijgesproken van het veroorzaken van een explosie in een drugslab aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen op 29 januari 2024 drie mensen om het leven. Twee personen raakten gewond, de ravage was enorm. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs voor een veroordeling.

De explosie werd veroorzaakt door aceton in het drugslab achterin de bedrijfsruimte op de begane grond van het complex in de buurt Zuidwijk. O. was de huurder van de ruimte.

Boven waren appartementen. Een van de bewoners raakte gewond toen hij zittend op zijn bank door de vloer viel in de brandende brokstukken. Een van de dodelijke slachtoffers was het 22-jarige neefje van O.

Het Openbaar Ministerie had eerder zeven jaar cel geëist tegen de verdachte. Zijn advocaat vroeg de rechtbank hem vrij te spreken. O. heeft altijd ontkend.