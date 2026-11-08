Ondanks een inspirerende peptalk van ere-aanvoerder Hugh Jackman, is het de American footballspelers van de Universiteit van Michigan niet gelukt om te winnen van hun aartsrivalen van Michigan State. Jackman mocht vanwege zijn bekendheid als de superheld Wolverine in meerdere Marvel-films de Wolverines van Michigan, de bijnaam van het universiteitsteam, toespreken.

De Australische acteur vertelde de spelersgroep een verhaal over oud-president Gerald Ford en zijn beste vriend Willis Ward, die in de jaren 30 voor de universiteit speelden. Ward was een zwarte speler en in een wedstrijd tegen Georgia Tech weigerde de tegenstander te spelen als hij op het veld zou staan. Ward werd op de bank gezet, tot onvrede van Ford, die dreigde het team te verlaten. Ward overtuigde Ford te blijven en uiteindelijk versloegen de Wolverines hun racistische tegenstander.

"Dit is een verhaal over karakter, over opkomen voor belangrijke dingen", zei Jackman in zijn peptalk die hij op Instagram deelde. "Maar uiteindelijk gaat het over opkomen voor je teamgenoten, over opkomen voor de ploeggenoot die naast jou stond."

De peptalk mocht helaas voor de Wolverines niet baten, want de ploeg verloor met 15-6 van de Spartans. De bezoekers van Michigan State gingen daardoor met de zogeheten Paul Bunyan-trofee, een houten beeld van 1,20 meter in de vorm van een houthakker, aan de haal. De winnaar van de derby, die sinds 1898 wordt gespeeld op universiteitsniveau, krijgt deze wisselbokaal sinds 1953 een jaar lang in bruikleen. De Wolverines hadden de beker op de campus staan na de derbyzege van 31-20 vorig jaar.