Karbonkel krijgt vaste plek in mediamuseum Beeld & Geluid

Karbonkel blijft ook na zondag nog te zien in Beeld & Geluid. Vanwege de grote belangstelling voor de tijdelijke Karbonkel Experience de afgelopen weken is besloten dat de enge pop uit de kinderserie Ik Mik Loreland een vaste plek krijgt in het mediamuseum.

In de afgelopen vier weken bezochten ruim 25.000 mensen het mediamuseum van Beeld & Geluid. Daarmee is de afgelopen maand de best bezochte maand sinds de heropening van het museum in februari 2023. Volgens een woordvoerder is de grote toeloop vooral te danken aan de Karbonkel Experience, een mini-expositie rondom Ik Mik Loreland. Daarin konden bezoekers het monster, dat recent opgepoetst en gerestaureerd is, zien.

"We hebben ontzettend veel mooie reacties gekregen van bezoekers", zegt museummanager Arjen Pas. "Veel van hen omschreven de ontmoeting met Karbonkel als een helende ervaring: eindelijk konden ze oog in oog staan met het personage dat hen vroeger de stuipen op het lijf joeg. We zijn blij dat we Karbonkel nu blijvend kunnen tonen aan de bezoekers van ons mediamuseum."

Ik Mik Loreland was in de jaren negentig een educatief programma waarmee kinderen leerden lezen. Karbonkel en zijn beruchte voornemen om hoofdrolspeler Mik te "plagen, dwarszitten en tegenhouden" bezorgden veel jonge kijkers echter nachtmerries. Afleveringen van de serie zijn sinds deze week ook terug te vinden in De Schatkamer, het online media-archief van Beeld & Geluid.