Peter Fluck, een van de bedenkers van de Britse satirische poppenserie Spitting Image, is op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn familie meldt via de BBC dat hij zaterdag na een kort ziekbed is overleden in zijn huis in Cornwall.

De poppenserie was mateloos populair in de jaren tachtig en negentig. In de satirische show, die achttien seizoenen te zien was bij zender ITV, waren karikaturale poppen te zien van beroemdheden, politici en royals uit die tijd, waaronder toenmalige premiers Margaret Thatcher en John Major en koninginmoeder Elizabeth.

Fluck bedacht en maakte de serie samen met collega Roger Law. Spitting Image, dat in Nederland werd uitgezonden door de VPRO, won talloze prijzen, waaronder twee Emmy's en een BAFTA Award. Gemiddeld keken er in het Verenigd Koninkrijk 15 miljoen mensen per week naar de serie.

Scherpe humor

Spitting Image was zo populair dat politici de makers zelf benaderden of zij ook een keer geparodieerd konden worden. "Als je niet als pop op tv geweest was, was je maar weinig waard als politicus", zei Fluck in een interview in 2011. Hij schonk zijn volledige poppenarchief in 2018 aan de Universiteit van Cambridge.

Het aantal kijkers liep in de jaren negentig overigens terug, waarna ITV de stekker uit het programma trok. De zender noemt het werk van Fluck in een verklaring na zijn overlijden "simpelweg ongeëvenaard. Zijn talent voor karikaturen en zijn scherpe humor waren in die tijd bepalend voor de culturele tijdgeest."