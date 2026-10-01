Peter Gabriel brengt op 27 november zijn nieuwe studioalbum o\i uit. Dat heeft de 76-jarige Britse zanger donderdag bekendgemaakt. Het album telt dertien nummers en is de opvolger van i/o, dat in 2023 verscheen.

"Deze plaat was meer een marathon dan een sprint", zegt Gabriel over het album. "Het is met dertien nummers het langste album dat ik ooit heb uitgebracht." Op het album behandelt Gabriel thema's als de relatie van de mens met de natuur, het verstrijken van de tijd en de groeiende invloed van technologie.

Gabriel is als soloartiest onder meer bekend van nummers als Sledgehammer en Solsbury Hill. In 1967 was hij een van de oprichters van de Britse rockband Genesis. Hij verliet de groep in 1975.