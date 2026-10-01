BRATISLAVA (ANP/AFP) - De steekpartij op een school in Slowakije afgelopen dinsdag heeft een tweede leven gekost. Een meisje overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen, meldt de minister van Onderwijs Tomáš Drucker.

Eerder stierf ook een docente van 61 nadat ze dinsdag was aangevallen in de noordwestelijke plaats Staškov. Een lerares van 44 raakte gewond. De autoriteiten hebben een 13-jarige leerling opgepakt. Een scholiere moest met spoed naar het ziekenhuis, maar kon niet meer worden gered. "Nelka, rust zacht", schreef de minister op sociale media. Hij zei mee te leven met de nabestaanden.

Over de beweegredenen van de jonge verdachte bestaat nog onduidelijkheid. De minister wilde eerder niet zeggen of de aanval iets met pestgedrag te maken zou hebben.

Slowakije is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door steekpartijen op scholen. Deze week kreeg een tiener 25 jaar cel opgelegd omdat hij vorig jaar een docent en een andere scholier had gedood.