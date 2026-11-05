Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis denkt dat hij in de toekomst misschien opnieuw op televisie te zien is. In RTL Boulevard vertelt Gillis dat hij door verschillende partijen benaderd is. "Talpa heeft al aangegeven een gesprek te willen", aldus Gillis. "Ik denk dat televisieland niet helemaal over is."

De realityserie over Gillis en zijn familie, Massa is Kassa, verscheen voor het eerst in 2020 op SBS6. Het meest recente seizoen eindigde in juni. Gillis was eigenaar van Ostappen Groep Vakantieparken, waaronder meerdere vakantieparken in Nederland en België vielen. Door financiële problemen moest hij een deel van zijn parken verkopen.

De afgelopen jaren is Gillis verwikkeld in verschillende juridische conflicten. Gillis zou onder meer arbeidsmigranten illegaal huisvesten op zijn parken. Daarnaast werd hij meerdere keren veroordeeld voor belastingfraude, waartegen hij in beroep ging. In mei oordeelde een rechter dat hij schuldig was aan mishandeling van zijn ex Nicol Kremers en kreeg hij een taakstraf van zestig uur opgelegd. Na de uitspraak maakte Talpa bekend de opnames voor Massa is Kassa stil te leggen.