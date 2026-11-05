HERNING (ANP) - Het vuurwerk dat voor aanvang van de wedstrijd tussen FC Midtjylland en Ajax vanaf de tribunes werd afgestoken, was afkomstig uit het vak met meegereisde supporters van Ajax. Dat is te zien op beelden op sociale media.

Ajax is met 836 supporters naar Herning gereisd. In het uitvak was voor de aftrap een groot spandoek te zien met de afbeelding van de Griekse held Ajax met daaronder de tekst 'Our history is written in gold'. Aan beide kanten van dat doek werd vuurwerk afgestoken, wat zorgde voor flinke rookontwikkeling.

De rook trok langzaam weg. De wedstrijd werd met een kwartier uitgesteld en begon om 19.00 uur.

Het afsteken van vuurwerk op de tribune is verboden. Ajax zal vermoedelijk kunnen rekenen op een boete van de UEFA.

De ontmoeting tussen Feyenoord tegen Internazionale in de Champions League werd dinsdagavond in De Kuip na zeventig minuten even onderbroken toen er van buiten het stadion een meerdere fakkels werden afgeschoten. Een fakkel kwam op het veld terecht. De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg liet na ruim een minuut weer verder spelen.