Peter Jan Rens in ziekenhuis met hartproblemen

Peter Jan Rens moet in het ziekenhuis een ingreep ondergaan vanwege hartproblemen. Zijn management heeft berichtgeving van Story hierover woensdag bevestigd. De oud-presentator en programmamaker heeft een dichtgeslibde kransslagader en moet gedotterd worden. De procedure wordt woensdag uitgevoerd in een ziekenhuis in Breda.

De verwachting is dat de 75-jarige Rens vrijdag weer naar huis mag. In eerste instantie zou de ingreep vrijdag al hebben plaatsgevonden. Maar door complicaties en een hoge bloeddruk moest deze een paar dagen worden uitgesteld.

Twee weken geleden werd Rens al getroffen door een beroerte. In het ziekenhuis hoorde hij dat het om een herseninfarct ging. Na de beroerte verbleef Rens vijf dagen in het ziekenhuis. Hij stelde toen in RTL Boulevard "mazzel gehad te hebben".