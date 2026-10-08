Peter Jan Rens mag toch naar de uitreiking van de Televizier-Ring. Eind vorige week ontving de 75-jarige presentator een mail van de organisatie waarin hem werd medegedeeld dat er bij de uitreiking geen plaats voor hem was. "Nadat ik de ring in 1989 won voor mijn programma Doet-ie 't of doet-ie 't niet, lag er elk jaar een uitnodiging op de mat om erbij te zijn", vertelt hij aan De Telegraaf.

Zijn uitnodiging bleef dit jaar uit, waarna hij zelf achter de organisatie aanging. "Met de woorden: 'We zitten overvol en kunnen u en uw partner geen uitnodiging aanbieden', werd mijn vraag afgedaan", verklaart hij. "Ik was stomverbaasd. Toen ik mijn ring kreeg, werd mij beloofd dat ik, zolang ik leef, elk jaar een uitnodiging zou ontvangen. Ik vind het kwetsend dat er zo met oud-winnaars wordt omgesprongen."

Rens, die in de jaren tachtig en negentig mateloos was als Meneer Kaktus, liet daarna aan de organisatie weten dat hij desnoods met een eigen cameraploeg naar Carré zou komen om zijn situatie met de genodigden te bespreken. "Ik was niet uit op een rel. Ik wilde alleen laten zien hoe lichtzinnig er met de sterren van toen wordt omgesprongen. Kennelijk doe je er niet meer toe als je een beetje uit beeld bent verdwenen."

Toch werd woensdag duidelijk dat de presentator niet zijn eigen cameraploeg hoeft te regelen en dat hij gewoon met de andere genodigden op de loper staat. "In de loop van de ochtend kreeg ik een e-mail waarin mij excuses werden aangeboden. Er was een fout gemaakt; er bleek toch plek voor mij te zijn. Vanavond hijs ik me dan ook maar in mijn smoking om alsnog bij het gala aanwezig te zijn."