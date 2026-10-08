Personeelstekort in de horeca vraagt om slimme oplossingen: welke taken kan AI overnemen?

De horeca blijft zoeken naar manieren om met minder mensen toch een goede service te bieden. Personeel vinden en behouden is daarbij een belangrijke uitdaging. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat in juli 2026 ruim 30 procent van de horecabedrijven een tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering noemt. Tegelijkertijd zijn er steeds meer technologische oplossingen beschikbaar die bepaalde taken kunnen overnemen.

Een van die ontwikkelingen is de inzet van een beste AI telefoon assistent voor restaurants . Zo'n digitale assistent kan bijvoorbeeld telefoontjes beantwoorden wanneer medewerkers bezig zijn met gasten, bestellingen of andere werkzaamheden. Denk aan vragen over openingstijden, het menu of beschikbare tafels. Daarmee hoeft een medewerker niet telkens het werk te onderbreken om de telefoon op te nemen.

Niet iedere taak hoeft door een medewerker te worden gedaan

Ook buiten de horeca kijken bedrijven steeds vaker naar automatisering om personeelstekorten op te vangen. Het CBS meldde eerder dit jaar dat bijna twee derde van de bedrijven met personeelstekorten kampt en dat automatisering, waaronder AI-ondersteuning, een steeds belangrijkere rol speelt. Voor restaurants kan telefonie een relatief eenvoudige plek zijn om daarmee te beginnen. Een beste ai telefoonassistent kan terugkerende vragen afhandelen, gegevens verzamelen en bepaalde verzoeken doorzetten naar een medewerker.

Dat betekent niet dat menselijke medewerkers overbodig worden. Integendeel: juist tijdens drukke momenten kan het prettig zijn als zij zich volledig op de gasten in het restaurant kunnen richten. Een telefoontje over een reservering of een praktische vraag hoeft dan niet automatisch voor extra werkdruk te zorgen. De technologie neemt vooral de meer voorspelbare onderdelen van het contact voor haar rekening.

Menselijke service blijft belangrijk

Toch ligt volledige automatisering in de horeca niet voor de hand. Een restaurant draait uiteindelijk om gastvrijheid en persoonlijk contact. Een medewerker kan beter inschatten wanneer een gast behoefte heeft aan extra uitleg, een bijzondere wens heeft of met een ingewikkelde vraag komt. Daarom zal de waarde van AI vooral zitten in het ondersteunen van medewerkers, in plaats van het volledig vervangen van menselijk contact.

Voor ondernemers kan de ontwikkeling wel interessant zijn. Zeker wanneer een restaurant regelmatig telefoontjes krijgt op momenten waarop het team alle aandacht nodig heeft voor de gasten. Door eenvoudige vragen en verzoeken op een andere manier af te handelen, kan er ruimte ontstaan voor werkzaamheden waarbij menselijke aandacht daadwerkelijk verschil maakt.

De opkomst van AI betekent daarmee niet automatisch dat de horeca onpersoonlijker wordt. Het kan er juist voor zorgen dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan terugkerende taken en meer tijd overhouden voor de gast. Nu de sector blijft zoeken naar oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt, lijkt technologie dan ook vooral een extra hulpmiddel te worden naast het personeel dat de horeca uiteindelijk draaiende houdt.