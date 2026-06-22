Peter Jan Rens na beroerte: mazzel dat Johan Vlemmix er snel was

Peter Jan Rens zegt dat hij geluk heeft gehad dat zijn goede vriend Johan Vlemmix zo snel bij hem was nadat hij vorige week werd getroffen door een beroerte. Dat vertelt de presentator maandag in RTL Boulevard. Samen met Vlemmix blikte hij daarin terug op de gebeurtenis.

Rens zat op zijn gitaar te pingelen toen hij opeens niet goed werd. Even later werd hij wakker gelikt en geblaft door zijn hond, vertelt hij. "Toen ben ik naar Johan gegaan en ik zeg: ik ben door mijn rug gegaan. Hij heeft toen meteen een ambulance gebeld en we zijn met gierende banden naar het ziekenhuis in Breda gegaan", vertelt de oud-presentator van onder meer De grote meneer Kaktus Show.

Bij Vlemmix gingen gelijk alle alarmbellen af toen hij zijn goede vriend zag. "Hij is normaal heel spraakzaam en zat nu helemaal wazig voor zich uit te kijken. Ik dacht: dit klopt niet", zegt Vlemmix, bij wie Rens in huis woont nadat zijn relatie uitging.

Herseninfarct

In het ziekenhuis kreeg de 75-jarige Rens te horen dat hij een herseninfarct heeft gehad. "Toen ik het hoorde, dacht ik: shit, dat kan toch niet? Altijd met mijn grote bek, ik weet het allemaal zo goed en dan moet een hond je wakker likken, bij wijze van spreken. Dat is wel een les in nederigheid", aldus Rens.

Inmiddels is de presentator weer uit het ziekenhuis, waar hij vijf dagen verbleef. Ook is hij weer aan de beterende hand. "Ik heb qua lichamelijke klachten niks om over te zeiken", zegt hij. "Ik heb gewoon mazzel gehad."