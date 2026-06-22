Dumfries: Oranje heeft fitte selectie voor duel met Tunesië

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie toe naar de laatste groepswedstrijd in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag op het WK. "Volgens mij is iedereen wel fit", verklapte Denzel Dumfries op een persconferentie.

Dumfries sprak met de media na een training, die maar een kwartier toegankelijk was voor de pers. "Het blauwe oog van Jan Paul van Hecke is weg", zei de rechtsback. "Summerville heeft nu wat lijm boven zijn wenkbrauw zitten en Timber traint ook weer mee. Met de knie van Frenkie de Jong gaat het volgens mij ook goed."

Timber liep vorige week tijdens een botsing met De Jong een lichte hersenschudding op en miste het duel met Zweden. Summerville kreeg in de slotfase van het duel met Zweden een knie tegen zijn hoofd. Van Hecke liep in het eerste WK-duel met Japan een flinke wond en kneuzing bij zijn rechteroog op.

Bondscoach Ronald Koeman geeft woensdag een persconferentie en vertelt dan mogelijk of hij zijn basisploeg gaat wijzigen.