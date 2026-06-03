Peter Pannekoek is de eerste gast in het allerlaatste seizoen van het VPRO-programma Zomergasten. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in de talkshow Eva. De uitzending met de cabaretier en programmamaker wordt op 26 juli uitgezonden.

De 39-jarige Pannekoek is al jaren een bekende naam binnen het Nederlandse cabaret. Hij maakte de geprezen voorstellingen Zacht van binnen, Later was alles beter en DNA. Voor die laatste won hij een Poelifinario. Ook verzorgde de cabaretier twee keer de oudejaarsconference, in 2021 en 2025. Naast zijn werk in het theater is hij teamcaptain in Dit was het nieuws en presenteerde hij meerdere keren het Gouden Televizier-Ring Gala.

"Ik hoop dat de mensen mijn Zomergasten-aflevering ervaren als een energieke avond met veel humor", zegt Pannekoek in een persbericht. "Het zal geen college worden over één onderwerp, maar ik wil de kijker trakteren op een scala aan fragmenten die hopelijk inspireren, enthousiasmeren of emotioneren."

In Zomergasten worden bekende gasten uitgenodigd voor een interview aan de hand van tv- en filmfragmenten. Janine Abbring is presentator van het programma, dat na 2026 stopt. De laatste reeks van VPRO Zomergasten is van 26 juli tot en met 30 augustus wekelijks te zien op NPO 2.