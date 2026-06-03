In een gezamenlijke conceptbrief uiten ledenomroepen hun zorgen over Ongehoord Nederland, de aspirant-omroep die al langere tijd onderwerp van gesprek is. Dat bevestigt een woordvoerder van het College van Omroepen na berichtgeving van het AD hierover.

Volgens het AD, dat zegt de brief te hebben ingezien, stellen de omroepen onder meer niet meer te kunnen samenwerken met ON!. Ze roepen minister Letschert op om "passende maatregelen" te nemen tegen de omroep. Verder stellen ze dat de acties en opstelling van Ongehoord Nederland de hele publieke omroep schade toebrengen en dat verdere samenwerking daardoor in de weg komt te staan.

De brief is volgens de zegsman "onderdeel van een bredere, gezamenlijke reactie van omroepen en NPO op het evaluatierapport" over ON!. Zodra deze reactie definitief is, zal deze via de Raad van Toezicht van de publieke omroep met de minister worden gedeeld. In het evaluatierapport over de Nederlandse Publieke Omroep, dat vorige maand verscheen, staat dat bij ON! "substantiële tekortkomingen" zijn vastgesteld "in de naleving van journalistieke normen".

'Behoorlijk schokkend'

In een reactie laat algemeen directeur Peter Vlemmix van ON! aan het ANP weten het nieuws over de conceptbrief "behoorlijk schokkend" te vinden. "Het is namelijk absoluut niet aan de andere omroepen om te bepalen of een collega-omroep in het bestel zou mogen zitten", stelt hij.

Verder maakt de conceptbrief volgens hem duidelijk dat andere omroepen "ontzettend weinig op hebben met pluriformiteit in Hilversum". Volgens hem zijn het "vaak holle frasen" en keren de omroepen zo "een flink gedeelte van Nederland dat rechts-conservatief is" de rug toe. "En ze beroepen zich op allerlei zaken die er met de haren worden bijgesleept, omdat het geluid hen niet aanstaat. Dat is namelijk al vanaf dag één zo en dat is nu wederom zo."