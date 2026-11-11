Algemeen directeur Peter Vlemmix van omroep Ongehoord Nederland (ON!) ziet het gesprek met minister Rianne Letschert van OCW "positief" tegemoet. Dat zei Vlemmix woensdag bij aankomst bij het ministerie in Den Haag.

In september werd bekend dat de minister de erkenning van ON! wil intrekken. Onlangs heeft de omroep zijn zienswijze op het voorgenomen besluit ingediend. "Er wordt gezegd: er is nu een reden om de licentie in te trekken. Wij denken dat wij een heel sterk stuk hebben neergelegd waarin we duidelijk hebben betoogd dat die er absoluut niet is", zegt Vlemmix.

De algemeen directeur zal dit standpunt tijdens het gesprek toelichten. Ook gaf hij aan zeker vertrouwen te hebben dat de boodschap bij de minister aankomt.