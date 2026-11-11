ISTANBUL (ANP) - Fenerbahçe heeft afscheid genomen van Dirk Kuijt. De oud-speler van de Turkse topclub was dit seizoen in Istanbul assistent en twee wedstrijden interim-trainer, na het vertrek van hoofdtrainer İsmail Kartal eind oktober. Fenerbahçe stelde vorige week Emre Belözoğlu aan als nieuwe hoofdcoach.

"Ons verhaal in het geel en blauw begon jaren geleden, en de band tussen ons is nooit verbroken", schreef Fenerbahçe op de website. "Vandaag nemen wij afscheid van u, maar uw plek in deze grote familie zal nooit veranderen."

Onder Kuijt (46) verloor de club in de competitie van Göztepe, waarna vorige week een zege in de Champions League op zijn oude club Liverpool volgde. De aanstelling van Belözoğlu was toen al bekend. Kuijt was eerder hoofdtrainer bij ADO Den Haag, Beerschot en FC Dordrecht.