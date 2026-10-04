Phil Collins heeft tot op zekere hoogte spijt van zijn geklapte huwelijken. De 75-jarige artiest vertelde in gesprek met de Britse journalist Piers Morgan dat hij het jammer vindt dat zijn drie huwelijken uit elkaar zijn gevallen, maar dat hij er ook "vijf geweldige kinderen" aan over heeft gehouden. "Dus ik moet een balans vinden", aldus Collins.

De Britse artiest, bekend van onder andere In the Air Tonight, zei in het programma Piers Morgan Uncensored nooit van plan te zijn geweest om drie keer te trouwen. "Zo ga je het leven niet in." Hij blikte terug op zijn huwelijken: "Ik heb een keer zelf de sprong gemaakt, twee keer ben ik eruit geduwd."

Collins ging dieper in op zijn eerste huwelijk met Andrea Bertorelli, wier dochter Joely hij adopteerde en met wie hij zoon Simon kreeg. Volgens Collins stopte het huwelijk omdat hij de wereld over reisde met zijn band Genesis. "Ik was weg, en we groeiden uit elkaar."

Phil Collins trouwde daarna met Jill Tavelman en verwelkomde tijdens hun twaalfjarige huwelijk dochter Lily, die als actrice later bekend werd van de serie Emily in Paris. Collins' derde vrouw was Orianne Cevey. Samen kregen zij twee zoons, Nicholas en Mathew.