BARCELONA (ANP) - Bij uitzonderlijk hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn volgens de Catalaanse autoriteiten zeker twee doden gevallen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, verloor volgens plaatselijke media een persoon op een camping het leven toen een muur het door de regens begaf en op het slachtoffer neerkwam. In Montornès, in de buurt van Barcelona, is een man omgekomen in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water.

Elders in de regio zijn reddingswerkers op zoek naar minstens één vermiste die in een kolkende waterstroom verdween die de Pinedabeek genoemd wordt.

De hevigheid van het noodweer neemt zoals werd verwacht zondag af. De premier van Catalonië, Salvador Illa, die eerder van "een mediterrane mini-orkaan" sprak, maant de bevolking erg voorzichtig te blijven. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in twintig jaar tijd.