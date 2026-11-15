Phil Collins heeft het publiek tijdens de ceremonie van de Rock & Roll Hall of Fame verteld dat hij nog niet klaar is met zijn muzikale carrière. "Er gaan veel geruchten rond over of ik op tournee ga, maar jullie hebben het laatste van mij nog niet gehoord", zei Collins in het Peacock Theater in Los Angeles. "Dat beloof ik jullie."

De 75-jarige zanger was vanwege gezondheidsredenen niet in staat om tijdens de ceremonie een muzikaal optreden te geven. Volgens Billboard verscheen de artiest op de rode loper met twee wandelstokken om zichzelf te ondersteunen. Ook had hij ze nodig om het podium te betreden. In zijn dankwoord vertelde Collins dat het "echt niet zo erg is als het eruitziet". Ook liet hij weten dat het inmiddels veel beter met hem gaat. Hij bedankte daarvoor zijn manager Lindsay Evans. "Zonder haar zou ik hier niet staan. Dan lag ik in een kist, twee meter onder de grond", zei Collins. Zijn assistente had hem verteld dat de manier waarop hij leefde "slecht was, en ze liet me zien wat ik moest doen om het beter te maken".

Cynthia Erivo zong het nummer In the Air Tonight in zijn plaats, met Travis Barker van punkrockband Blink-182 achter de drums. Barker benadrukte de invloed van Collins als drummer. "Ik weet nog dat ik de drums voor het eerst hoorde en compleet omvergeblazen was", vertelde hij over In the Air Tonight. "Dat geluid veranderde alles. Het heeft het drumgeluid van de jaren tachtig mede bepaald, en je hoort de invloed van Phil nog steeds terug." Barker wees ook op Collins' succes met zowel Genesis als zijn solocarrière. "Hij was niet alleen succesvol in allebei", zei hij, "hij was in allebei een van de besten".

Het is de tweede keer dat Collins wordt opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. In 2010 kwam hij al in de Hall als lid van Genesis, en zaterdag werd hij als soloartiest in de erelijst opgenomen. Hij is daarmee een van de weinige artiesten die twee keer in de Hall staat. Naast Collins werden ook Sade, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Luther Vandross en Wu-Tang Clan in de erelijst opgenomen.