Drummer Deen Castronovo stapt uit de Amerikaanse rockband Journey vanwege gezondheidsredenen. Castronovo heeft een medische aandoening waarover niets bekend is gemaakt. Daardoor moest hij tijdens twee recente optredens halverwege het podium verlaten en zijn drumstokken overdragen aan drumtechnicus Steve Toomey.

"Na een zorgvuldige overweging en een intensief jaar vol optredens, heeft onze getalenteerde drummer Deen Castronovo, besloten een stap terug te doen", delen de bandleden van Journey in een gezamenlijke verklaring op Facebook. Hierdoor kan hij zich volgens de band "richten op persoonlijke gezondheidskwesties die zijn aandacht vragen". "Hij heeft onze volledige steun in deze periode en bedankt de fans hartelijk voor de liefde, het aanmoedigen en de vriendelijkheid die hij heeft ontvangen."

Ook heeft Journey bekendgemaakt dat Steve Murphy is aangesteld als plaatsvervangend drummer in de band. Hij zal de laatste twee weken van hun Final Frontier-tournee optreden. "We kijken ernaar uit om samen met jullie allemaal nog veel onvergetelijke muzikale avonden te beleven", aldus Journey.

Castronovo kwam in 1998 bij Journey als vervanger van oorspronkelijk drummer Steve Smith. In 2015 moest hij de groep verlaten nadat hij was aangeklaagd voor mishandeling van een vrouw. Omar Hakim nam toen zijn plek in. Later werden negen aanklachten tegen hem geseponeerd en bekende hij schuld aan zes andere, waarvoor hij een voorwaardelijke straf kreeg. In 2021 keerde hij terug bij Journey.